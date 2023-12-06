В США Байдену выдвинули условия для продолжения помощи Украине

В Республиканской партии США поставили условия американскому лидеру Джо Байдену, по которым одобрение помощи Украине будет зависеть от ограничения миграции на границе с Мексикой, а также четкого понимания действий на Украине. Об этом сообщает издание Financial Times.

Спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон считает, что администрация Байдена должна ответить на ряд вопросов.

«Какова цель? Каков эндшпиль в Украине? Как мы собираемся осуществлять надлежащий надзор за фондами, драгоценным сокровищем американских налогоплательщиков?» — сказал Джонсон.

Ранее издание Financial Times сообщало, что события на границе Польши показали, как сильно изменились настроения в западных странах в вопросах поддержки Украины. Протест дальнобойщиков из Польши, к которым присоединились фермеры с жалобами об импорте дешевого украинского зерна, начался тогда, когда Украина пытается выбить дополнительную помощь от Соединенных Штатов и стран Европейского союза. Эти события наглядно демонстрируют изменение настроений среди союзников Киева, предупреждают авторы.

Гостеприимство жителей приграничной польской деревни Медыка, служащей основным перевалочным пунктом для беженцев из Украины, сейчас ограничивается установкой биотуалетов у стоянок заблокированных дальнобойщиков, а также эпизодической раздачей горячей еды.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.