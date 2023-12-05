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Опрос показал отношение немцев к Шольцу

Forsa: только 10% немцев считают Шольца сильным лидером

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Reuters

Только 10% немцев считают канцлера ФРГ Олафа Шольца сильным лидером. Такие данные следуют из опроса института общественного мнения Forsa, проведенного для издания Stern.

По данным исследования, рейтинг Шольца упал до «катастрофических показателей» — только каждый десятый гражданин Германии оценивает его как сильного лидера.

Еще 31% респондентов считают канцлера ФРГ компетентным, в то время как в мае этот показатель составлял 46%.

25% опрошенных высказали точку зрения, что Шольц понимает, что движет людьми. 32% участвовавших в опросе считают, что он заслуживает доверия. Кроме этого, 41% сочли канцлера приятным человеком, еще 42% заявили, что он понятно выражается.

До этого в другом опросе института общественного мнения Forsa 66% немцев высказали точку зрения, что Шольц не способен справиться с текущим кризисом. Еще 24% респондентов полагают, что федеральный канцлер в состоянии вывести Германию из кризиса.

В исследовании также отмечается, что 69% граждан ФРГ заявили о неспособности правительства купировать вызовы в финансовом секторе.

До этого опрос показал, что более трети граждан ФРГ выступают за проведение досрочных выборов, и только каждый пятый высказался за то, чтобы правительство Олафа Шольца продолжало свою работу.

Ранее рейтинг Шольца упал до минимума.

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