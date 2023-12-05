Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Венгрии сделали заявление по переговорам Орбана и Макрона

В Венгрии подтвердили, что Орбан проведет переговоры с Макроном по Украине

close
100%
Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг в Париже проведет переговоры по Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил венгерскому порталу ATV пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши.

«Да, информация правдива, переговоры планируются на четверг», — сказал Хаваши.

До этого сообщалось, что Макрон пригласил Орбана в Париж для переговоров по членству Украины в ЕС.

Ранее государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер заявил, что посол США в Будапеште Дэвид Прессман ведет себя так, будто Венгрия — один из американских штатов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий