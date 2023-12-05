В Венгрии сделали заявление по переговорам Орбана и Макрона

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг в Париже проведет переговоры по Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщил венгерскому порталу ATV пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши.

«Да, информация правдива, переговоры планируются на четверг», — сказал Хаваши.

До этого сообщалось, что Макрон пригласил Орбана в Париж для переговоров по членству Украины в ЕС.

Ранее государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер заявил, что посол США в Будапеште Дэвид Прессман ведет себя так, будто Венгрия — один из американских штатов.