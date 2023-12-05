Поведение посла США сравнили с действиями губернатора «штата Венгрия»

Посол США в Будапеште Дэвид Прессман ведет себя так, будто Венгрия — один из американских штатов. Об этом заявил государственный секретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер. Его слова приводит правительственный портал About Hungary.

«Дэвид Прессман ведет себя так, словно Венгрия — 51-й штат США, а он губернатор [Венгрии]», — заявил Менцер. Так дипломат отреагировал на слова американского посла, сказанные на церемонии открытия 12-го фестиваля еврейского кино в Будапеште.

Он раскритиковал портреты, намекавшие на связь семейства крупных американских бизнесменов еврейско-венгерского происхождения Соросов с руководством Еврокомиссии. Менцер ответил на недовольство представителя США.

«Венгрия говорит «нет» миграции, это решение должны уважать все. Проблема в том, что посол США этого не делает», — добавил Менцер.

Дипломат добавил, что Венгрия является одной из самых безопасных стран для евреев, в то время как у американцев эта проблема стоит «довольно остро».

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьера Венгрии Виктора Орбана в Париж для переговоров по Украине. Ожидается, что во время общения двух лидеров будет обсуждаться вопрос принятия Украины в ЕС.

Ранее сообщалось, что решение Орбана может лишить Украину возможности войти в состав Евросоюза.