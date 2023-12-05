Путин прибыл в Пятигорск

Президент России Владимир Путин начал рабочую поездку по Ставропольскому краю. Об этом сообщает ТАСС.

В Пятигорске в центре «Машук» глава государства будет председательствовать на заседании наблюдательного совета всероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Путину расскажут о результатах деятельности движения, а также проектах о организации.

Российскому лидеру также проведут экскурсию по пространствам центра знаний «Машук». Президент также проведет встречу с губернатором Ставрополья Владимиром Владимировым.

В июле президент России Владимир Путин пообещал, что расскажет белорусскому лидеру Александру Лукашенко про картошку из Ставропольского края, которая, по уверению местных властей, лучше белорусской. Таким образом Путин на встрече с главой Ставрополья Владимиром Владимировым отреагировал на доклад губернатора о сельском хозяйстве в крае.

Ранее Путин поручил дать регионам право на курортный сбор с 15 декабря.