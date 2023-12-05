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Названа цель визита Путина в Саудовскую Аравию

Ушаков: Путин поедет в Саудовскую Аравию обсуждать энергетическое сотрудничество

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин 6 декабря прибудет в Саудовскую Аравию для обсуждения энергетического сотрудничества. Слова Ушакова приводит RT.

«Предполагаем предметно обсудить сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в рамках ОПЕК+», — сообщил Ушаков.

По словам Ушакова, сотрудничество Москвы и Эр-Рияда в энергетической отрасли является гарантией сохранения «стабильной и предсказуемой ситуации на глобальном нефтяном рынке».

Сообщается, что стороны также обсудят конфликт между Израилем и ХАМАС, ситуацию в Йемене, Сирии и Судане.

Помимо Саудовской Аравии, глава государства 6 декабря посетит ОАЭ.

До этого пресс-служба Кремля сообщила, что Путин во время визита в Саудовскую Аравию встретится с наследным принцем этой страны Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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