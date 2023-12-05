В Румынии рассказали о гибридной войне против Санду

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне призвал помнить о Молдавии, назвав эту страну «самой уязвимой» в Европе после Украины. По его словам, в Молдавии существует конфликт и гибридная война против президента Майи Санду, передает NewsMaker.

В ходе встречи Чолаку попросил Блинкена, «кроме партнерства с Румынией, всегда помнить о Молдавии».

«Это самая уязвимая страна в Европе после Украины, где идет вооруженный конфликт. А в Молдове существует конфликт и гибридная война против президента Майи Санду и демократического правительства», — сказал Марчел Чолаку.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

Ранее в Молдавии пообещали убрать Санду из власти.