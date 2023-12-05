В Молдавии пообещали убрать Санду из власти

Оппозиция Партия социалистов по итогам местных выборов отказалась вступать в союзы с правящей партией «Действие и солидарность» (PAS) в регионах, но в ряде районов наблюдается договоренности о совместном голосовании, заявил бывший президент, социалист Игорь Додон. В своем Telegram-канале он отметил, что эта ситуация будет проанализирована и разобрана политической силой.

«Не надо говорить, что это какие-то политические коалиции и договоренности на национальном уровне. Наш приоритет — убрать [президента Молдавии] Майю Санду и PAS из власти, и мы этого добьемся. Не исключаю, что это будет происходить в ближайшее время на местах вместе с другими партиями», — написал Додон.

Он добавил, что социалисты не собираются отказываться от своей повестки. Додон подчеркнул, что уход правящей команды — основной вопрос для партии.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее власти Молдавии призвали уйти в отставку, чтобы избежать конфликта.