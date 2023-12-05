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В Польше хотят изменить процедуру выбора премьер-министра

В сейме Польши планируют изменить регламент выбора премьер-министра

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Czarek Sokolowski/AP

Депутаты польского сейма планируют изменить регламент по голосованию за кандидатуру премьер-министра, передает RMF24.

Как следует из текста, согласно действующим правилам, депутаты дважды голосуют за главу правительства Польши: сначала сейм именным голосованием выбирает премьера, после чего он произносит свою программную речь, и депутаты вновь выбирают главу правительства и предложенный им состав кабинета министров.

В материале отмечается, что не совсем понятно, «зачем сейму нужно дважды выбирать премьера». По информации RMF24, парламентарии намерены голосовать за кандидатуру премьера только один раз, а вторым голосованием они будут утверждать состав правительства.

До этого помощник президента Польши Лукаш Жепецкий заявил, что глава государства утвердит кандидата на пост премьер-министра страны от оппозиции Дональда Туска в должности в случае, если он получит соответствующую поддержку со стороны сейма.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда принял заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отставке, тут же назначив его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабинет министров, рассказав журналистам об уверенности Моравецкого в своей способности осуществить задуманное. При этом оппозиционные «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» объявили о достижении договоренности для создания нового правительства во главе с Туском. 27 ноября Моравецкий принес присягу премьера Польши.

Ранее в правящей партии Польши назвали сложной задачей формирование большинства в сейме.

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