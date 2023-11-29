В правящей партии Польши назвали сложной задачей формирование большинства в сейме

Пресс-секретарь партии Польши «Право и справедливость» Рафал Бохенек заявил, что получить вотум доверия правительству Матеуша Моравецкого от оппозиционной коалиции будет «очень сложно». Его слова приводит RMF FM.

«Мы прямо говорим, что это очень сложная задача, потому что есть такая попытка давления на политиков других партий, чтобы они абсолютно не поддерживали правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого и «Право и справедливость». Поэтому мы понимаем, что это будет очень сложная задача, но – учитывая историю польского парламентаризма – я считаю, что это не является невыполнимой задачей», — заявил Бохенек.

Он подчеркнул, что в кулуарах многие политики, придерживающиеся правых взглядов предпочли бы сформировать парламентское большинство с партией «Право и справедливость», однако резкое изменение их политических предпочтений может привести к атакам атакам со стороны СМИ и политического истеблишмента.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда принял заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отставке, тут же назначив его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабинет министров, рассказав журналистам об уверенности Моравецкого в своей способности осуществить задуманное. При этом оппозиционные «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» объявили о достижении договоренности для создания нового правительства во главе с Туском.

27 ноября президент Польши Анджей Дуда привел к присяге в качестве премьер-министра страны Матеуша Моравецкого а также его министров. Торжественное мероприятие прошло в президентском дворце.

Через две недели кабинет Моравецкого должен получить вотум доверия в Сейме. Если этого не случится, право выдвигать новых министров получат депутаты.

Ранее в оппозиции Польши высмеяли присягу правительства Моравецкого.