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В Европе рассказали о неэффективности санкций против России

Исследователи из CREA заявили о неэффективности санкций против российской нефти

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Charlie Riedel/AP

Эксперты зарегистрированной в Финляндии независимой исследовательской организации Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) опубликовали доклад, в котором говорится, что эффективность нефтяных антироссийских санкций снижается за счет уменьшения дисконта Urals к мировому бенчмарку Brent.

«Разница в ценах на российскую нефть и эталонную мировую нефть неуклонно снижается с начала 2023 года, что свидетельствует о снижении эффективности санкций», — сказано в докладе.

По информации Минфина РФ, экспортная марка Urals в январе торговалась ниже $50 за баррель. В это же время Brent оценивался в $80. В ноябре стоимость российской нефти составляла $72,84 за баррель, в то время как цена на Brent составляла $83,12.

Нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря 2022 года. Страны ЕС перестали принимать перевозимую по морю российскую нефть. Кроме того, страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Президент России Владимир Путин в ответ выпустил указ, согласно которому отечественным компаниям запрещено продавать нефть по контрактам, в которых предусмотрен потолок цены.

1 декабря сообщалось, что Вашингтон намерен к 2030 году вдвое сократить доходы Москвы от экспорта энергетических ресурсов, включая нефть и газ.

2 декабря стало известно, что Испания собралась закупить у России рекордное количество газа.

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