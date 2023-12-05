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Путин назначил нового посла РФ в Нидерландах и постпреда при ОЗХО

Путин назначил Тарабрина новым послом в Нидерландах и постпредом при ОЗХО

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Сергей Отрошко/РИА Новости

Новым послом России в Нидерландах и по совместительству постоянным представителем РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) назначен Владимир Тарабрин, который с 2019 года занимал пост директора департамента МИД РФ по вопросам новых вызовов и угроз. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Другим указом президент освободил от этих должностей Александра Шульгина.

1 декабря Путин изменил состав Совета при главе государства по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и включил в него руководителя АНО «Белый Интернет», гендиректора АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элину Сидоренко.

В ноябре он сменил главу Всероссийского казачьего общества.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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