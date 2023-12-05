Переговоры в сенате США по финансированию Украины провалились

В результате неудачных переговоров между Демократической и Республиканской партиями США не удалось достичь соглашения по рассмотрению законопроекта о защите границы и борьбе с миграционным кризисом. Целью этих переговоров было согласование запроса президента Джо Байдена на дополнительное финансирование Украины, Израиля и Тайваня, сообщает телеканал NBC News.

Представители конгресса сообщили о том, что республиканцы грозят заблокировать запрос Байдена на обеспечение безопасности и иностранную помощь в случае отсутствия «адекватных иммиграционных изменений». Все попытки политических оппонентов договориться завершились «глубокими разногласиями». Один из собеседников телеканала заявил, что демократы осознают, что республиканцы не желают или не могут идти на компромисс.

Предварительно сообщалось, что сенат конгресса США может проголосовать по запросу Джо Байдена на выделение помощи Киеву, а также Израилю и другим целям национальной безопасности не ранее 11 декабря. Однако голосование может быть задержано из-за разногласий между республиканцами и демократами.

При этом в ответ на призыв администрации США ускорить согласование помощи Украине спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон заявил, что этот запрос будет рассматриваться только вместе с выделением средств на охрану границы с Мексикой.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.