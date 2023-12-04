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Путин назвал недопустимым, когда люди сидят годами под следствием

Путин: недопустимо, когда люди сидят под следствием годами

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал недопустимым затягивание предварительного следствия. Его слова на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека передает ТАСС.

«Что касается сроков предварительного следствия, здесь решений было много, но далеко не все решено, следить нужно самым внимательным образом», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что «люди за следствием сидят годами до сих пор».

«Это недопустимо», — заявил президент.

В ходе заседания Путин также заявил о необходимости принять решения по амнистии женщин, которые отбывают тюремный срок. Он также призвал выявлять каждый случай пыток в тюремной и правоохранительной системах России.

До этого правозащитница Ева Меркачева заявила «Газете.Ru», что планирует обратиться к Путину с вопросом по «тюремной теме».

Кроме этого, президент призвал самым серьезным образом относиться к соблюдению прав человека в новых регионах России.

Ранее Путин заявил, что СПЧ ООН ангажирован странами Запада.

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