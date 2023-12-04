Путин заявил о миропорядке, который приходит на смену однополярной системе

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России заявил, что в мире нарастают кризисные явления, но на смену однополярной системе приходит более справедливый миропорядок, передает ТАСС.

Обращаясь к послам, он сказал, что они возглавляют диппредставительства в весьма сложный для международных отношений период, потому что в глобальной политике и экономике обостряются региональные конфликты.

«Но главная тенденция в том, что на смену прежней однополярной системе приходит новый, более справедливый, многополярный миропорядок», — добавил президент.

До этого, в ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ, президент РФ Владимир Путин снял три открытки с мечтами детей с «Елки желаний» и пообещал исполнить их.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».