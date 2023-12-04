На Украине предложили взять обязательство воевать на стороне США в любом конфликте

Украине следует принимать участие в любом военном конфликте на стороне США в обмен на гарантии безопасности Киеву. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Поэтому пришло время менять стратегию. Стратегию не только внутри страны, но и на международном треке <…> Предлагать США военный альянс, в котором брать на себя обязательство участвовать в любом военном конфликте США. В обмен на гарантии безопасности Украины», — написал Гончаренко.

Депутат также предложил возможное заключение военных альянсов с Японией и Тайванем, в котором Украина, по мнению Гончаренко, могла бы «принимать на себя обязательство участвовать в защите этих двух стран от возможной атаки Китая» в обмен на инвестиции.

Кроме того, по мнению Гончаренко, Киеву следует предлагать военные альянсы, в том числе Германии, Франции, Польше, Румынии и т.д., в обмен на «стратегически важные вещи для Украины», такие как технологии и военная поддержка.

До этого Гончаренко призвал власти Украины подумать о возвращении ядерного оружия.

Ранее Гончаренко сообщил о переходе украинских войск в оборону.