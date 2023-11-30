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Депутат Рады заявил о переходе ВСУ в оборону

Депутат Рады Гончаренко: украинские войска перешли в оборону

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@oleksiihoncharenko/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале написал, что украинская армия находится фактически в тупиковой ситуации на фронте, при которой вынуждена переходить в оборону, о контрнаступлении речи больше не идет.

Этим сообщением он прокомментировал совещание Владимира Зеленского о фортификации и намерении выстроить усиленную линию обороны по всей границе с Россией и Белоруссией.

«Сегодня Зеленский заявил о начале фортификационных работ не только на востоке, но и на севере страны. Что это значит? Это означает, что мы переходим в оборону», — написал Гончаренко.

Также политик отметил, что российский военно-промышленный комплекс развивается «безумными темпами». По его мнению, в нынешней ситуации ресурсы решают все и «следующий ход будет от России».

До этого Гончаренко сообщил, что сотрудник СБУ, представившийся сотрудником интернет-компании, пытался установить у него дома прослушивающее устройство.

21 ноября депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что у нескольких депутатов партий «Слуга народа» и «За будущее» проходят обыски.

Ранее в Киеве объяснили отказ от паузы в боевых действиях.

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