Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин и Токаев встретятся в Санкт-Петербурге в конце декабря

Путин заявил, что в конце декабря встретится с Токаевым на саммите ЕАЭС и СНГ

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в декабре встретится в Санкт-Петербурге со своими коллегами по СНГ и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) на традиционном неформальном саммите. Слова Путина передает ТАСС.

«Мы снова увидимся с Токаевым уже в конце ноября на саммите ОДКБ в Минске. Передал также президенту Казахстана приглашение приехать в Санкт-Петербург в декабре на заседание Высшего Евразийского экономического совета, а также поучаствовать в ставшей традиционной неформальной встрече лидеров ЕАЭС и СНГ», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что сегодняшние переговоры были посвящены интеграционному взаимодействию, в первую очередь, по линии ЕАЭС, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Путин заявил о договоренности с Токаевым укреплять союзничество в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, председателем которой Казахстан станет в следующем году.

Ранее Путин объяснил непобедимость россиян.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий