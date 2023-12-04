Путин и Токаев встретятся в Санкт-Петербурге в конце декабря

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил, что в декабре встретится в Санкт-Петербурге со своими коллегами по СНГ и Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) на традиционном неформальном саммите. Слова Путина передает ТАСС.

«Мы снова увидимся с Токаевым уже в конце ноября на саммите ОДКБ в Минске. Передал также президенту Казахстана приглашение приехать в Санкт-Петербург в декабре на заседание Высшего Евразийского экономического совета, а также поучаствовать в ставшей традиционной неформальной встрече лидеров ЕАЭС и СНГ», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что сегодняшние переговоры были посвящены интеграционному взаимодействию, в первую очередь, по линии ЕАЭС, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. Путин заявил о договоренности с Токаевым укреплять союзничество в рамках Организации Договора о коллективной безопасности, председателем которой Казахстан станет в следующем году.

Ранее Путин объяснил непобедимость россиян.