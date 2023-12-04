Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоко Эмбало распустил парламент страны после недавних столкновений силовиков в столице, сообщает Lusa.

«Президент Гвинеи-Бисау распустил парламент», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-атташе посольства России в Гвинее-Бисау Данил Бичурин сообщил, что в ночь на пятницу силы правопорядка арестовали министра экономики и финансов страны Сулеймана Сейди и госсекретаря по вопросам казначейства Антониу Монтейру. После этого нацгвардия выразила протест по поводу данного решения и освободила госслужащих. Бичурин отметил, что прямой угрозы безопасности диппредставительству и российским гражданам в Гвинеи-Биссау нет.

В Бисау с 1980 года произошло девять попыток государственного переворота. Из-за постоянных кризисов страна стала крупным перевалочным пунктом для контрабанды наркотиков из Южной Америки в Европу. Страна является бывшей португальской колонией.

Ранее сообщалось, что в Польше собираются распустить госкомиссию по «российскому влиянию».