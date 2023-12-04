Премьер Болгарии уверен, что парламент преодолеет вето президента по передаче БТР Украине

Премьер-министр Болгарии Николай Денков выразил уверенность, что парламентское большинство преодолеет вето главы государства Румена Радева на одобренную ранее парламентом поставку бронетранспортеров Киеву. Его слова приводит Novinite.

«Это вето будет преодолено, поэтому я не вижу, что комментировать», — сказал Детков.

С премьером Болгарии также согласилась глава МИД Мария Габриэль.

«Решение было согласовано с необходимыми структурами, чтобы прояснить позицию Болгарии. Если эти дебаты приведут к тому, что еще раз успокоят граждан в утраченной необходимости и еще раз заявят о солидарности с Украиной , то это лишь вопрос времени, когда Национальное Собрание сделает свое дело. На фоне предыдущих дебатов я не ожидаю изменения позиции Национального собрания», — заявила министр иностранных дел Болгарии.

До этого президент Болгарии Румен Радев наложил вето на одобренную ранее парламентом поставку бронетранспортеров Киеву.

Президент отметил, что народные представители были недостаточно знакомы с конкретными параметрами выделяемой помощи, что затрудняет оценку того, является ли она необходимой. Кроме того, глава государства заявил, что предоставляемая Украине техника могла бы использоваться при охране болгарской границы, а также в ходе оказания помощи населению при бедствиях и авариях, в том числе в труднодоступных зонах.

Ранее в Болгарии нашли пророссийский след в ослаблении армии.