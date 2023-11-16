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В Болгарии нашли пророссийский след в ослаблении армии

Глава МО Болгарии обвинил пророссийскую дезинформацию в ослаблении армии

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Alex Brandon/AP

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что постоянный страх войны в болгарском обществе, подпитываемый дезинформацией из пророссийских источников, серьезно влияет на боеспособность вооруженных сил. Его слова приводит Euarctiv.

Как следует из анализа военного ведомства страны, количество заявок на поступление в военные академии упало на 35%, а количество курсантов – на 45%. По прогнозам министерства обороны Болгарии, в течение четырех лет будет наблюдаться массовая нехватка офицеров в армии.

«Это яркий пример того, что дезинформационная кампания парламентских партий снижает боеспособность страны», — сказал Тагарев, комментируя заявления, что членство в НАТО и предоставление военной помощи Киеву приведет к прямому военному конфликту Болгарии с Россией.

Он напомнил, что подобные заявления лежали в основе предвыборных кампаний некоторых политических партий, которые они до сих пор озвучивают.

До этого министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Болгария и Германия снабдят Украину новыми партиями вооружений. София передаст украинской армии компоненты для зенитно-ракетных комплексов С-300, а Берлин поставит в зону конфликта две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и 10 танков Leopard.

Ранее президент Болгарии раскритиковал план передачи ВСУ неисправных ракет С-300.

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