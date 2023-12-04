Стало известно, как Зеленский дестабилизирует работу Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома украинских войск Валерия Залужного, что мешает последнему командовать всей армией. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

«Понимаете, порой есть впечатление, что Зеленский имеет два вида ВСУ: «хорошие», которыми командует Сырский и другие фавориты, и «плохие», которые подчиняются Залужному. Это очень демотивирует главкома и главное — мешает командовать всей армией», — приводит издание слова источника.

Зеленский, как подчеркивается в сообщении издания, «фактически создал параллельные треки» для общения с командующими различных родов войск, которое происходит в обход Залужного. Отмечается, что Зеленский выстроил такого рода коммуникации с командующими Сухопутных войск Александром Сырским, а также Воздушных сил Украины Николаем Олещуком.

Издание пишет, что прямой контакт Владимира Зеленского с командующими дестабилизирует работу главкома ВСУ.

До этого сообщалось, что рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского оказался в два раза ниже, чем у Залужного.

Ранее сообщалось, что о готовности к компромиссам на переговорах с Россией заявили 44% украинцев, при этом в восточной части страны таких уже больше половины.