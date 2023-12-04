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По данным опроса, на востоке Украины больше 50% жителей готовы к переговорам с Россией

«Страна.ua»: более 50% жителей на востоке Украины готовы к переговорам с Россией

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Thomas Peter/Reuters

О готовности к компромиссам на переговорах с Россией заявили 44% украинцев, при этом в восточной части страны таких уже больше половины. Об этом, ссылаясь на результаты последнего социологического опроса группы «Рейтинг», сообщает издание «Страна.ua».

При этом 48% опрошенных являются противниками переговоров и сторонниками продолжения боевых действий. Ранее число сторонников такой точки зрения составляло 60%.

Больше всего к компромиссам готовы граждане в возрастной группе 18-35 лет. Причем, на востоке Украины их уже 51%.

Сторонники продолжения боевых действий преобладают в возрастной группе 36-50 лет и на западе страны.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Вашингтон решил обвинить в неудачах свою марионетку, президента Украины Владимира Зеленского.

До этого французский телеканал TV5Monde сообщил, что от демонстрировавшегося с началом боевых действий президентом Украины Владимиром Зеленским оптимизма не осталось и следа.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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