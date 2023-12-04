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Ева Меркачева рассказала, что хочет спросить у Путина

Член СПЧ Меркачева хочет задать вопрос об огромных тюремных сроках на встрече с Путиным

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева рассказала «Газете.Ru», что на предстоящей встрече СПЧ с президентом России планирует задать вопрос, связанный с «тюремной темой»: заключениями под стражу, огромными сроками и судами.

«Я не знаю, будет ли там возможность для этого. А так, моя тема — это все, что связано с заключением под стражу, с огромными сроками, это следствие, суды, тюремное население, все мои подопечные — я их так условно называю. Но нужно будет понимать, кто передо мной выступит, может быть, кто-то уже скажет что-то, я тогда добавлю. Это же все в таком живом формате всегда. То, что меня разбудить можно в любое время дня и ночи, то, что я скажу сразу — это про тюремную тему», — сказала она.

В понедельник, 4 декабря, Владимир Путин проведет ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Во время заседания, как ожидается, участники совета расскажут об итогах работы СПЧ в этом году.

1 декабря Путин обновил состав СПЧ, из него были исключены адвокат Шота Горгадзе, председатель совета общественной организации «Миротворческая миссия им. генерала Лебедя» Александр Мукомолов. В новый состав вошел общественный деятель Александр Ионов.

Ранее Меркачева назвала антигосударственной акцией приговор для художницы Скочиленко.

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