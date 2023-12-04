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Назарбаев подарил Путину экземпляр своих мемуаров

Экс-президент Казахстана Назарбаев подарил Путину экземпляр своей автобиографии

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kremlin.ru

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прислал российскому лидеру Владимиру Путину экземпляр автобиографической книги «Моя жизнь. От зависимости к свободе», в которой есть глава о президенте РФ. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

У пресс-секретаря президента спросили, читал ли Путин книгу Назарбаева, и понравилась ли ему глава «Лидер», в которой речь идет о нем самом.

«Нурсултан Абишевич прислал свою книгу Владимиру Владимировичу, она будет передана президенту. Это такой авторский экземпляр», — ответил Песков.

В главе, посвященной Путину, Назарбаев отмечает, что российский лидер «вывел страну из тупика усталости» и укрепил патриотизм в стране. Кроме того, по мнению экс-президента Казахстана, после знаменитой речи Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году мир увидел, что «на сцену мировой политики вернулась могущественная страна, с которой нельзя не считаться».

В мемуарах также отмечается, что за первые восемь лет пребывания Путина у власти выросли доходы граждан, снизились безработица и бедность.

В своей автобиографии Назарбаев раскрыл также подробности своей личности жизни, в частности — впервые признал наличие второй жены и двух ее сыновей.

Ранее в Кремле сообщили, что 4 декабря Путин не планирует международных контактов.

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