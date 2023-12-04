В Польше рассказали, в каком случае президент утвердит правительство Туска

Президент Польши Анджей Дуда утвердит кандидата на пост премьер-министра страны от оппозиции Дональда Туска в должности в случае, если он получит соответствующую поддержку со стороны сейма. Об этом заявил помощник главы государства Лукаш Жепецкий в эфире Radio Zet.

По словам Жепецкого, глава государства готов выполнить свой конституционный долг.

«Если Дональду Туску на втором конституционном этапе удастся получить квалифицированное большинство, он будет немедленно назначен президентом Анджеем Дудой [на пост премьера]», — сказал он.

15 октября в Польше прошли выборы в сейм. Победу одержала правящая партия «Право и справедливость» (ПиС). Она набрала 35,4% голосов, однако потеряла большинство в парламенте и может рассчитывать только на 194 места из 460. При этом оппозиционные партии — «Гражданская коалиция» (ГК), «Третий путь» и «Левые» — в сумме набрали около 54% голосов, они займут 248 мест. Партия националистов и евроскептиков «Конфедерация» займет 18 мест в сейме, она не хочет вступать в коалицию с другими фракциями.

13 ноября президент Польши Анджей Дуда принял заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об отставке, тут же назначив его новым руководителем правительства. Глава республики поручил ему сформировать кабинет министров, рассказав журналистам об уверенности Моравецкого в своей способности осуществить задуманное. При этом оппозиционные «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» объявили о достижении договоренности для создания нового правительства во главе с Туском. 27 ноября Моравецкий принес присягу премьера Польши.

Ранее в правящей партии Польши назвали сложной задачей формирование большинства в сейме.