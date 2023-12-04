Блинкен и премьер Катара по телефону обсудили ситуацию в секторе Газа

Премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел телефонный разговор с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном, в ходе которого указал на необходимость завершить боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщает информационное агентство QNA.

Как отмечается в материале, одной из ключевых тем разговора стала текущая ситуация в зоне палестино-израильского кризиса. В ходе беседы председатель катарского правительства выразил обеспокоенность в связи с продолжением бомбардировок в секторе Газа.

По его словам, удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по палестинскому анклаву «осложняют посреднические усилия» по восстановлению перемирия между сторонами конфликта. Более того, как сказал премьер-министр, атаки негативно влияют на гуманитарную ситуацию на данной территории.

Согласно информации агентства, во время переговоров Аль Тани сообщил Блинкену о решительном осуждении катарскими властями всех форм нападений на мирных жителей. В частности, он заявил о недопустимости причинения вреда женщинам и детям.

Более того, глава правительства осудил политику коллективного наказания и призвал принять меры для открытия гуманитарных коридоров. Последние нужны, чтобы поставлять товары первой необходимости в сектор Газа.

1 декабря в зоне ближневосточного конфликта возобновились боевые действия, которые были приостановлены на семь дней в рамках сделки между Израилем и палестинским движением ХАМАС. При этом обе стороны возложили друг на друга ответственность за отмену режима прекращения огня, обвинив в нарушении условий соглашения.

Ранее в Израиле рассказали, сколько заложников палестинского движения ХАМАС удалось освободить за время перемирия.