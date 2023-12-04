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Путин проведет встречу с Советом по правам человека

Путин 4 декабря проведет заседание СПЧ в режиме видеоконференции

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин 4 декабря в режиме видеоконференции проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), приуроченное к Международному дню прав человека. Об этом сообщает ТАСС.

Во время заседания, как ожидается, участники совета расскажут об итогах работы СПЧ в этому году. Кроме того, они обменяются с Путиным мнениями «по широкому кругу вопросов», в частности, они обсудят темы, касающиеся военной операции на Украине, образования, миграции и некоммерческая организаций.

Некоторые вопросы будут обязательными, а часть — будет выбираться членами СПЧ.

День прав человека празднуется в мире ежегодно 10 декабря. В этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Впервые День прав человека стал праздноваться в 1950 году.

1 декабря Путин обновил состав СПЧ. Он включил в него руководителя АНО «Белый Интернет», гендиректора АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элину Сидоренко и еще несколько человек.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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