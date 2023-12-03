Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-советник президента Украины посчитал помощь Запада Киеву «предательством»

Соскин: Запад не помогает Украине, а отмахивается от нее

Бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин назвал «издевательством» масштабы помощи от Германии. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном в его Youtube-канале.

По словам Соскина, то, что делают с украинцами, — посмешище.

«Это не помощь. Это просто так: на тебе Боже, что мне негоже. Вот и все, вот так это называется. Это предательство. Это просто Украину имеют за лузера, а на словах рассказывают, что мы вас будем поддерживать, что мы за, будем вам что-то давать», — отметил Соскин.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский исчерпал себя как политический лидер.

До этого Соскин говорил, что продление военного положения на Украине может привести к катастрофе.

Он подчеркнул, что украинская власть идет по пути в пропасть. По его мнению, ситуация в зоне боевых действий для украинской армии складывается очень тяжело.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Все новости на тему:
Контрнаступление Украины
Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий