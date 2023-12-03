Экс-советник президента Украины посчитал помощь Запада Киеву «предательством»

Бывший советник украинского экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин назвал «издевательством» масштабы помощи от Германии. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном в его Youtube-канале.

По словам Соскина, то, что делают с украинцами, — посмешище.

«Это не помощь. Это просто так: на тебе Боже, что мне негоже. Вот и все, вот так это называется. Это предательство. Это просто Украину имеют за лузера, а на словах рассказывают, что мы вас будем поддерживать, что мы за, будем вам что-то давать», — отметил Соскин.

Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский исчерпал себя как политический лидер.

До этого Соскин говорил, что продление военного положения на Украине может привести к катастрофе.

Он подчеркнул, что украинская власть идет по пути в пропасть. По его мнению, ситуация в зоне боевых действий для украинской армии складывается очень тяжело.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.