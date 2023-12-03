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В Аргентине решили пересмотреть участие в международных блоках ради экономии

В Аргентине пересмотрят участие в международных блоках ради экономии денег

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Marcos Brindicci/Reuters

Правительство нового президента Аргентины Хавьера Милея может отказаться от членства в ряде региональных блоков и международных организаций ради экономии денег, заявила советник главы государства Диана Модино, которая займет должность министра иностранных дел в новом кабмине. Ее слова приводит газета La Nacion.

Она отметила, что Буэнос-Айрес сохранит членство в тех организациях, которые будут полезны для страны.

«В клубах друзей каждый должен платить за себя, за это не должны платить 47 млн аргентинцев», — сказала Модино.

С ее точки зрения, Аргентина должна быть представлена на всех международных площадках, которые помогают стране развиваться. Говоря о БРИКС, она подчеркнула, что следует разобраться, «в чем там суть, как оно работает».

«Есть организации, которые полезны для определенной цели, а есть те, что представляют собой клуб друзей», — заявила она.

30 ноября Диана Мондино опубликовала в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) пост, в котором указала на нежелание аргентинского руководства становиться членом БРИКС. Более того, по ее словам, команда избранного главы республики считает невозможным присоединение страны к Новому банку развития (НБР) данной международной структуры.

Ранее Китай прокомментировал планы Аргентины не вступать в БРИКС.

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