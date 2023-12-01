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Китай прокомментировал планы Аргентины не вступать в БРИКС

МИД КНР напомнил Аргентине, что платформа БРИКС создана для укрепления единства

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Themba Hadebe/AP

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал слова главы МИД Аргентины Дианы Мондино о том, что его страна не в состоянии присоединиться к Новому банку развития (НБР) БРИКС. Слова Вэньбиня передает ТАСС.

«БРИКС является важной платформой, помогающей странам с формирующимся рынком и развивающейся экономикой укрепить единство, сотрудничество и защитить общие интересы», — заявил Вэньбинь, отметив, что Китай приветствует все страны, которые захотят вступить в БРИКС.

Всеобщие выборы в Аргентине прошли в два тура 22 октября и 19 ноября 2023 года. По итогам голосования в стране были избраны новый глава государства, вице-президент, губернаторы большинства провинций и члены Национального конгресса Аргентины.

При этом в первом туре ни один из кандидатов на пост лидера страны не смог набрать необходимые 45% голосов, в связи с чем власти объявили второй тур. По итогам нового голосования победу одержал Хавьер Милей, представлявший альянс «Свобода наступает».

Позже телеканал TN со ссылкой на источники в партии избранного аргентинского лидера сообщил, что его команда анализирует возможность вступления в БРИКС. Работой руководила будущий глава внешнеполитического ведомства страны Диана Мондино, уточнялось в материале.

Ранее сообщалось, что Пакистан подал заявку на вступление в БРИКС в 2024 году.

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