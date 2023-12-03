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Кандидата в президенты США раскритиковали за слова о Трампе

Кандидат в президенты США Кристи раскритиковал соперницу Хейли за слова о Трампе

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Jonathan Ernst/Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи подверг критике свою соперницу, бывшего представителя страны при ООН Никки Хейли за ее позицию в отношении Дональда Трампа. По его словам, нельзя одновременно баллотироваться против Трампа и поддерживать его, передает Fox News.

«Моя точка зрения, которую я пытаюсь донести о Никки, довольно проста. Невозможно баллотироваться против Дональда Трампа, а затем говорить, что он был подходящим президентом в нужное время», — сказал Кристи.

Невозможно «пытаться прижаться к Трампу» и в то же время баллотироваться против него от Республиканской партии, считает он.

Ранее Хейли заявляла, что Трамп был «нужным президентом в нужное время». Она считает, что 45-й лидер США «сломал то, что нужно было сломать. Он выслушал и привел группу людей, которые чувствовали себя неуслышанными».

До этого стало известно, что лидеры финансового рынка США с Уолл-стрит готовы поддержать в качестве претендента на пост главы государства любого кандидата, кроме Джо Байдена и бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

Ранее Трампу нашли альтернативу на пост президента от Республиканской партии.

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