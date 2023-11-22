Трампу нашли альтернативу на пост президента от Республиканской партии

Сторонники и члены Республиканской партии, выступающие против кандидатуры экс-президента Дональда Трампа, оказывают все большую поддержку бывшему постпреду США при ООН Никки Хейли, которая также принимает участие в президентской гонке от республиканцев. Об этом пишет газета Politico.

В последние недели Хейли заручилась поддержкой со стороны скептически настроенных к Трампу республиканцев во всей партии, включая спонсоров и организаторов выборов в штатах с досрочным голосованием, следует из текста.

«Никки Хейли действительно собирает вокруг себя много противников Трампа. У нее также есть реальные возможности для роста», — сообщил изданию республиканский политтехнолог Мэттью Бартлетт, который ранее занимался организацией президентских выборов.

Как пишет Politico, возросшую поддержку Хейли демонстрируют результаты опросов общественного мнения. Так, в штатах Нью-Гэмпшир и Южная Каролина она опередила губернатора Флориды Рона Десантиса, который считался главным конкурентом Трампа в Республиканской партии. В штате Айова Хейли и Десантиса поддерживают одинаково, следует из текста. Однако оба кандидата уступают по популярности Трампу.

Хейли и ее команда открыто заявляют о своем праве на второе место в гонке, которое в течение нескольких месяцев принадлежало исключительно Десантису, пишет издание.

«Существует растущий консенсус в отношении того, что Никки Хейли — лучший соперник, который может бросить вызов Дональду Трампу и Джо Байдену», — заявила пресс-секретарь Хейли Politico.

Ранее в МИД РФ предложили провести тест на умственные способности экс-постпреда США.