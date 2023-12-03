Глава Пентагона допустил возможность стратегического поражения Израиля в Газе

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что тактическая победа Израиля в секторе Газа может вылиться в стратегическое поражение, если жители Палестины перейдут на сторону группировки ХАМАС. Об этом Остин заявил в своем выступлении на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии. Его цитируют на сайте Пентагона.

Министр обороны США рассказал о своем опыте городских боев во время войны в Ираке. Он отметил, что победить в этом случае можно только при условии защиты гражданского населения.

«Видите ли, в такой борьбе «центром тяжести» является гражданское население. А если вы загоните людей в объятия врага, то превратите тактическую победу в стратегическое поражение», — подчеркнул Остин.

По словам главы Пентагона, он не раз говорил руководству Израиля и продолжает призывать его избегать жертв в Газе, а также предотвращать насилие по отношению к палестинцам на Западном берегу.

Утром 1 декабря Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия против ХАМАС, обвинив движение в нарушении условий перемирия. Саудовский телеканал Al Hadath сообщил, что срок действия режима прекращения огня и гуманитарного перемирия в секторе Газа истек, ХАМАС не заявил о его продлении.

Ранее в ЕС напомнили Израилю о международном праве на фоне возобновления боев.