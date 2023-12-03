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В Японии сняли угрозу цунами

Национальное метеорологическое управление Японии сняло предупреждение о цунами

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Предупреждение об угрозе цунами на Тихоокеанском побережье Японии, распространенное после землетрясения на Филиппинах, полностью снято. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление.

Отменив угрозы цунами, синоптики предупредили о возможности приливов.

2 декабря землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии.

Затем подземные толчки зафиксировали у юго-восточных берегов Филиппин, об угрозе сообщила система предупреждения о цунами.

Японское метеорологическое управление сообщило, что после землетрясения магнитудой 7,5 на Филиппинах объявили угрозу цунами. В 04:27 по местному времени (22:47 мск) волна высотой 40 сантиметров добралась до берега острова Хатидзёдзима, который расположен к югу от полуострова Идзу.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

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