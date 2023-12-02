Запад обвинили в подрыве борьбы с изменениями климата за счет санкций

Западные ограничительные меры влияют на мировые усилия по борьбе с климатическим кризисом, считает премьер-министр Сирии Хусейн Арнус, передает ТАСС. Выступая на конференции ООН по изменению климата в Дубае, он отметил, что Дамаск подключился к глобальному противостоянию изменениям климата.

«Несправедливые санкции Запада осложнили процесс реализации национальной программы по защите окружающей среды. Эти односторонние меры затронули все сферы жизни сирийского народа и негативно влияют на борьбу с климатическими изменениями <...> Наша страна потратила миллиарды долларов на мелиорацию земель, строительство оросительных каналов и плотин, однако сейчас эти объекты разрушены и разграблены», — отметил Арнус.

Он добавил, что сирийская сторона страдает от клинического кризиса, который сократил количество дождей и поспособствовал засухе. Арнус подчеркнул, что большая часть богатств Сирии попала в руки террористов, против которых страна продолжает борьбу.

28-я конференция ООН по изменению климата (СОР28) будет идти в Объединенных Арабских Эмиратах до 12 декабря. Президент Белоруссии участвует в мероприятии по приглашению организаторов. Мероприятие может посетить и президент России Владимир Путин. В рамках Российской энергетической недели в Москве он не исключал, что на форуме делегация РФ будет представлена на высшем уровне.

Ранее сообщалось, что Запад потребовал от ряда стран усилить санкции против России.