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Контакты между РФ и Украиной по вопросу обмена пленными продолжаются

Мирошник: контакты между РФ и Украиной по вопросу обмена пленными продолжаются

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Посол по особым поручениям по военным преступлениям на Украине МИД РФ Родион Мирошник заявил, что контакты между Россией и Украиной по вопросу обмена пленными продолжаются, но эта работа требует тишины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Я бы сказал, что эта тема действительно требует тишины. Ее нельзя анонсировать», — сказал он.

При этом он отметил, что работа идет, контакты на уровне уполномоченных лиц существуют, как и списки людей.

«Процесс переговоров… идет», — уточнил он.

До этого стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец на условиях взаимности посетили военнослужащих обеих стран, попавших в плен в ходе боевых действий. Всего Москалькова и ее украинский коллега посетили 238 пленных солдат — по 119 человек с каждой стороны.

Ранее в Минобороны России сообщили о звонках пленных бойцов ВСУ родственникам.

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