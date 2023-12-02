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Три тысячи адвокатов из Турции и других стран подали заявления в МУС против Израиля

Эрдоган: три тысячи адвокатов подали заявления в МУС против Израиля

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Liesa Johannssen/Reuters

Около 3 тысяч адвокатов, в том числе турецкие, подали заявления в Международный уголовный суд (МУС) против действия Израиля в секторе Газа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из ОАЭ, где прошла Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28), передает газета Hurriyet.

По его словам, среди этих адвокатов депутат от Стамбула Джунейт Юксель, они будут следить за процессом в Гааге.

Эрдоган назвал израильских политиков, в частности премьер-министра Биньямина Нетаньяху, «мясниками Газы», «авторами геноцида» палестинского народа. Он подчеркнул, что пойманные с поличным должны быть наказаны.

Президент Турции заверил, что будет следить за развитием этой ситуации на самом высоком уровне». Он выразил надежду на то, что благодаря предоставленным турецкой стороной документам и информации удастся добиться «положительных результатов» в МУС.

«Мы не оставим это дело. Мы хотим, чтобы все израильские руководители, причастные к этому геноциду, были преданы суду и наказаны. Мир обязан это сделать», — заявил Эрдоган.

Также на этой неделе Эрдоган в телефонном разговоре с генсекретарем ООН Антониу Гутерришем заявил, что Израиль должны привлечь к уголовной ответственности за военные преступления в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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