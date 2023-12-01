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США не готовы подтвердить визовые ограничения для поселенцев из Израиля

Кирби: США не готовы подтвердить визовые ограничения для израильских поселенцев

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Andrew Harnik/AP

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США не готовы подтвердить визовые ограничения в отношении израильских поселенцев на Западном берегу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я пока не готов подтвердить эти сообщения», — сказал Кирби.

По его словам, США могут ввести данные ограничения для поселенцев, которые воюют против палестинцев на Западном берегу.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что процесс перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС дает результаты. Перед началом официальной встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом Блинкен заявил, что США надеются, что перемирие сможет продолжиться.

Также он отметил, что перемирие дало возможность значительно увеличить объем поставок гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе. Госсекретарь рассчитывает на подробные обсуждения с правительством Израиля о дальнейших действиях в секторе Газа после перемирия.

Первый этап сделки предусматривает четырехдневное прекращение огня и обмен 50 пленных, находящихся в Газе, на 150 заключенных палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах. На втором этапе возможно освобождение дополнительных лиц. За каждые 10 отпущенных заложников перемирие будет продлеваться на сутки.

Ранее в Израиле впервые за пять дней прозвучали сирены у границы с Ливаном.

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