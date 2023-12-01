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Путин 4 декабря примет верительные грамоты прибывших послов зарубежных стран

Кремль: 4 декабря Путин примет верительные грамоты у 21 посла зарубежных стран

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Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 4 декабря примет верительные грамоты у послов зарубежных стран, вновь прибывших на территорию государства. Об этом сообщила пресс-служба российского лидера.

В заявлении указано, что всего в торжественной церемонии примет участие 21 глава дипломатической миссии. По традиции мероприятие пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, уточняется в публикации.

«Четвертого декабря президент Российской Федерации Владимир Путин примет верительные грамоты у 21 вновь прибывшего посла иностранного государства», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению, в этот день глава государства встретится с главами дипломатических миссий Великобритании и Германии. Также верительные грамоты российскому президенту должны передать послы Турции, Южной Кореи, Швеции и Австралии.

Ожидается, что вместе с ними в Кремль прибудут представители Словении и Люксембурга. В то же время в официальной резиденции главы РФ примут послов Сингапура, Казахстана, Доминиканской Республики и Греции. Кроме того, в мероприятии примут участие руководители дипломатических представительств Туркмении, Алжира, Пакистана, Эфиопии, Бурунди, Мавритании, Мали, Гамбии и Кувейта.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали закрытие немецких генеральных консульств в российских городах.

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