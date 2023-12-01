Политолог резко высказался о плане захвата Крыма

Украинская армия не сможет захватить Крым даже по приказу властей. Об этом заявил директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Politeka.

По словам Карасева, военные скажут политикам, что дойдут в НАТО, реформируют армию по стандартам, подготовят оборону на случай, если «Россия готовит наступление», потому что она не даст Украине вступить в блок. Он также предположил, что политики могут сказать военным: «Идите на Крым».

«Тогда они готовят военный план на Крым, но Залужный приходит и говорит, что нечем. Если некем — можно набрать, но нечем», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что новобранцам нечем будет воевать, их просто «возьмут и уничтожат».

Политический аналитик пояснил, что политики не решатся наступать на Крым, так как «не понимают, в чем фишка войны». Он счел, что президенту РФ Владимиру Путину нужны не территории, а нейтральность Украины и отсутствие угроз с ее стороны под предводительством западных кураторов.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.