Экс-чиновник заявил, что США не ждали распада СССР

Бывший помощник главы минфина в администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс рассказал РИА Новости, что Соединенные Штаты не ожидали распада Советского Союза.

По его словам, консерваторы оправдывают Рейгана как победителя в холодной войне, но на самом деле СССР распался спустя три года после ухода Рейгана с президентского поста.

«Никто, включая ЦРУ, не ожидал развала Советского Союза. Это событие застало правительство США врасплох», — сказал Робертс.

Он отметил, что Рейган говорил участникам тех событий, что целью является не победа в холодной войне, а ее завершение.

28 ноября президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора, призвал не забывать уроки революции 1917 года и распада СССР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, что США и их союзники с момента распада СССР грубо и неприкрыто вмешивались в дела этой страны

Ранее Путин назвал распад СССР трагедией.