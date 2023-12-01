Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-чиновник заявил, что США не ждали распада СССР

Экс-чиновник США Робертс: распад СССР застиг Вашингтон врасплох

close
100%
Depositphotos

Бывший помощник главы минфина в администрации президента Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс рассказал РИА Новости, что Соединенные Штаты не ожидали распада Советского Союза.

По его словам, консерваторы оправдывают Рейгана как победителя в холодной войне, но на самом деле СССР распался спустя три года после ухода Рейгана с президентского поста.

«Никто, включая ЦРУ, не ожидал развала Советского Союза. Это событие застало правительство США врасплох», — сказал Робертс.

Он отметил, что Рейган говорил участникам тех событий, что целью является не победа в холодной войне, а ее завершение.

28 ноября президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора, призвал не забывать уроки революции 1917 года и распада СССР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, что США и их союзники с момента распада СССР грубо и неприкрыто вмешивались в дела этой страны

Ранее Путин назвал распад СССР трагедией.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий