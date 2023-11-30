Патрушев рассказал, к чему стремится Запад в отношении России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в предисловии к книге Александра Щипкова «Незавершенный нацизм» написал, что страны Запада хотят расчленить Россию и уничтожить ее народы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Патрушева, именно для этой цели «англосаксы» навязывают нацизм в Европе, а новая фаза противостояния — это «уничтожение русского мира» и «расчленение России».

«Англосаксы бесцеремонно навязывают неонацистскую идеологию европейцам, стремясь достичь своей стратегической цели — расчленить нашу страну, уничтожить Русский мир и истребить народы, населяющие Россию», — отметил Патрушев.

До этого Патрушев говорил, что Запад не беспокоит здоровье граждан на фоне поставок снарядов с ураном.

Он добавил, что российская сторона неоднократно предупреждала множество стран о губительных последствиях поставок Западом на Украину снарядов с обедненным ураном.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.