Аббас призвал к полному прекращению огня в секторе Газа

Президент Палестины Махмуд Аббас провел встречу с госсекретарем США Этони Блинкеном, в ходе которой заявил о необходимости дальнейшего укрепления режима перемирия между Израилем и ХАМАС, также выступив за полное прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщает агентство WAFA.

Аббас указал на важность увеличения гуманитарных поставок на территорию палестинского анклава, в первую очередь медикаментов, продуктов, воды и топлива. Он также констатировал необходимость «оказания поддержки для возобновления работы больниц в секторе для лечения тысяч раненых».

В ходе беседы президент Палестины раскритиковал политику Израиля, попросив США вмешаться в ситуацию для предотвращения «изгнания палестинского населения со своих земель».

Аббас также выступил за получение Палестиной полноправного членства в ООН и проведение международной мирной конференции. Устойчивы мир может быть достигнут только путем создания двух независимых государств, констатировал президент.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что процесс перемирия между Израилем и палестинским движением ХАМАС дает результаты.

22 ноября Израиль и ХАМАС договорились о гумпаузе и освобождении части заложников. 24 ноября соглашение о перемирии официально вступило в силу.

Ранее король Иордании потребовал надавить на Израиль для увеличения помощи Газе.