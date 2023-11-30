Король Иордании призвал мир спасти палестинцев в Газе

Король Иордании Абдалла II обратился к ООН и другим международным организациям на фоне конфликта Израиля и ХАМАС в секторе Газа, передает Al Jazeera. По данным агентства, монарх потребовал надавить на Израиль, чтобы согласовать увеличения гуманитарной помощи палестинскому анклаву.

«Король призвал международное сообщество по оказанию помощи внести свой вклад и спасти [палестинцев в секторе Газа], которые пережили жестокую войну, превратившую их землю в непригодное для жизни место», — говорится в сообщении.

Как отмечает Al Jazeera, соответствующие заявления король Иордании сделал на совещании в Аммане представителей ООН, глав западных неправительственных организаций и представителей арабских доноров. Монарх отдельно выделил, что считает недопустим сдерживания потоков поддержки со стороны еврейского государства.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.

22 ноября Израиль одобрил сделку с ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно соглашению, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. Кроме того, к остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи будут допущены представители Красного Креста. Как заявлял постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, после завершения паузы Израиль продолжит решать задачи в палестинском анклаве. Перемирие сторон начало работать с 24 ноября.

Ранее Испания заподозрила Израиль в нарушении гуманитарного права в Газе.