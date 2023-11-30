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В ЕК заявили об оборонной стратегии ЕС, включающей Украину

Фон дер Ляйен: в оборонную стратегию ЕС необходимо включить Украину

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Marko Djurica/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего выступления на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства заявила, что оборонная стратегия Евросоюза должна включать Украину. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы ЕК, Украина должна быть интегрирована в оборонные программы ЕС, чтобы помочь удовлетворить ее военные потребности.

«Наша стратегия может быть полной только в том случае, если она также будет учитывать потребности Украины и ее промышленный потенциал», — отметила фон дер Ляйен.

До этого оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявлял, что все меньше депутатов Европарламента готовы поддерживать Украину в ее курсе на войну с Россией.

По его мнению, Украина сегодня находится на грани военного, финансового, социального и энергетического краха.

Глава Европейского совета Шарль Мишель также говорил, что в настоящее время среди лидеров стран Евросоюза нет согласия относительно решений по началу переговоров о членстве Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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