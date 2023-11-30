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Путин 14 декабря подведет итоги года

Песков сообщил, что Путин 14 декабря подведет итоги года и проведет прямую линию

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 14 декабря подведет итоги года. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге журналистам.

Как рассказал Песков, это будет программа телевизионных каналов. Он отметил, что будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции Путина.

Такой формат применялся в 2020 году.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным не имеют заранее определенного хронометража.

Вопросы граждан для прямой линии с президентом начнут принимать 1 декабря. Их можно задать, позвонив по бесплатному телефону 8-800-200-40-40, через СМС на номер 0-40-40, через форму на сайте moskva-putinu.ru, а также с помощью других обозначенных на сайте способов, добавил Песков.

До этого сообщалось, что Евросоюз может преподнести президенту России Владимиру Путину приятный подарок по итогам декабрьского саммита лидеров объединения.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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