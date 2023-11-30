В Совфеде высмеяли неудачу Хиллари Клинтон

Бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон заслужила то, как ее встретили пропалестинские активисты в Колумбийском университете. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, студенты устроили бойкот Клинтон, она «ушла, как оплеванная».

Сенатор считает, что это вполне заслуженно, если брать в расчет ее «послужной список».

Портал BreakThrough News ранее сообщил, что несколько десятков студентов сорвали лекцию Хиллари Клинтон в Колумбийском университете в Нью-Йорке. На видео видно, как пропалестинские активисты сидят на полу в холле университета с плакатами и скандируют обвинения в геноциде.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. В преддверии этой операции сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее голливудские актеры написали письмо президенту США Джо Байдену с призывом остановить огонь в Израиле и Газе.