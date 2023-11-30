Политолог заявил о подготовке украинцев к перемирию с Россией

Запад и ряд политиков Украины начинают готовить граждан страны к мирному урегулированию конфликта с Россией. Об этом в эфире «Новости.LIVE» сказал украинский политолог Руслан Бортник.

«Западные медиа и некоторые наши политики вешают это ружье уже на стену, чтобы мы его видели, чтобы мы привыкали к его виду. Очевидно, что есть определенная подготовка к возможным переговорам», — указал эксперт.

По его словам, на приближение переговоров влияют следующие факторы: снижение объемов помощи со стороны стран Запада и провал попытки перетянуть государства Юга на сторону Украины.

Политолог также указал, что нестабильное состояние Запада заставляет Киев пересмотреть общую стратегию борьбы с РФ и вернуться к вопросу о мире.

28 ноября помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский говорил, что заключение мира с Киевом возможно «при полном выполнении задач и целей» специальной военной операции (СВО).

На этой неделе высокопоставленный представитель Госдепартамента заявил, что российские власти не согласятся заключить мир на Украине до итогов выборов президента Соединенных Штатов.

Ранее в США рассказали, как долго продлится конфликт на Украине.