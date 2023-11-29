В ЕС рассказали, готовы ли принять Украину в союз

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью радиостанции France Inter, что в настоящее время среди лидеров стран Евросоюза нет согласия относительно решений по началу переговоров о членстве Украины, а также о выделении €50 млрд на финансирование Киева в течение четырех лет.

По его словам, сложность в принятии таких решений заключается в том, что они должны быть единогласными, а на данном этапе единогласия нет.

Решения о начале переговоров по предоставлению членства Украине в Евросоюзе, а также о выделении крупной сумму денег будут обсуждаться на предстоящем европейском саммите в Брюсселе 14-15 декабря.

В этот же день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила почти все требования, установленные Европейским союзом для начала переговоров о получении членства в союзе.

Накануне президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что поддерживает евроинтеграцию Украины.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.